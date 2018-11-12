"بلدي" و"بلدية" البطائح يكرمان "خيرية الشارقة" لجهودها الإنسانية

الشارقة 24:

استقبل سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، صباح الإثنين، وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة سعادة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية.

رحب بن حليس والطنيجي بسعادة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام والوفد المرافق، مشيدين بجهودهم ورسالتهم السامية في العمل الإنساني والخيري، ودور جمعية الشارقة الخيرية في إغاثة المحتاجين ومد يد العون في شتى المجالات الخيرية والإنسانية، على الصعيد الداخلي والإقليمي والعربي والعالمي.

أكد بن حليس رسالة الخير السامية التي تحملها جمعية الشارقة الخيرية للإنسانية، التي تمثل أسمى معاني العطاء والتراحم والتكافل ومد يد العون للمحتاجين في شتي بقاع الأرض، مثمناً جهود الجمعية في منطقة البطائح.

وفي السياق ذاته، أعرب سعادة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، عن سعادته بهذا التعاون، الذي سيفتح العديد من مجالات العمل الإنساني والخيري في منطقة البطائح.

وأكد الدخان أهمية التواصل المجتمعي وتلمس أحوال الأسر المتعففة، ودراسة أوضاعهم والوصول إليهم، وقضاء حاجاتهم دون طلب، مشيراً إلى ضرورة تحري الدقة عبر عدد من اللجان المتخصصة في الجمعية، لمنح المساعدات بكل شفافية وصدق، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

كما أشار إلى البدء في دراسة مشروع خيري سوف يتم تنفيذه في منطقة البطائح، يخدم الأهداف التوسعية والتطويرية للجمعية في تقديم المساعدات الإنسانية.





بدوره، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، أنه تم طرح عدد من المبادرات والمقترحات الخيرية، تم الموافقة عليها خلال الاجتماع، كمبادرة "افعل خيراً.. واصنع فرقاً" الخاصة بالأسر المتعففة في منطقة البطائح، وعدد من المبادرات سوف يتم تنفيذها قريباً.

وفي ختام الاجتماع، قام سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح.

حضر الاجتماع كل من سعادة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، وعبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، ومحمد حمدان الزري مدير المشروعات الخارجية، وسعيد مطر الطنيجي مدير فرع البطائح، والمهندس هشام ممثل جمعية الشارقة الخيرية في جمهورية مصر العربية، ومن جانب بلدية البطائح سالم علي بالرشيد مدير إدارة الخدمات المساندة، وطارق محمد خيال رئيس قسم التسويق والاستثمار.