"واجهة المجاز"... سحر الشارقة في جلسات وأطباق عالمية

الشارقة 24:

تُقدم واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، لزوارها، مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، التي تمنحهم فرصة الاستمتاع بإطلالتها البانورامية على بحيرة خالد، وتناول أشهى الأطباق المحلية والعالمية.

ومع اقتراب أجواء الشتاء المنعشة في الإمارة الباسمة، يتوافد الزوار والسياح إلى واجهة المجاز المائية لتناول أشهى وجبات الفطور، والاستمتاع بالمرافق الترفيهية الفريدة والملائمة لجميع أفراد العائلة ولكل الأعمار، ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة، تهدف إلى تقديم تجربة فريدة لمرتاديها تضمن لهم المتعة والتسلية طوال النهار وتمنحهم فرصة الاسترخاء بهدوء في ليالي الشارقة.

تستقبل بعض المطاعم والمقاهي الزوار يومياً من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، وتقدم خيارات واسعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة الصحية التي ترضي جميع الأذواق.

وتشمل قائمة المطاعم والمقاهي: مطعم "الفنر"، و"سوتيش" و"زهر الليمون"، و"كاريبو كوفي" و"شكسبير آند كو" ومقهى "تيم هورتنز"، و"زاروب" و"مقهى الراوي"، ومقهى "أمورينو جيلاتو"، و"ليفانتين" ومقهى " إيلي" و"دانكن دونتس".

وتعدُ واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها سكان الإمارات، كما أنها تشكل نقطة جذب رئيسة على بحيرة خالد، حيث تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد، حيث تعد من أفضل الوجهات المنظمة للألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية.