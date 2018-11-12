"أمان يا بلادي" يناقش التحديات الأمنية بالمنطقة الشرقية

الشارقة 24:

ناقش برنامج أمان يا بلادي، الذي تعده القيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي يبث على الهواء مباشرةً عبر أثير إذاعة الشارقة، في حلقة الأحد، التحديات الأمنية في المنطقة الشرقية، استضاف من خلالها العميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمقدم وليد اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل.

وسلطت الحلقة النقاشية، التي قدمها النقيب أحمد الحمادي، والملازم سعود بوصيم، الضوء، على الأمن في المنطقة الشرقية، من حيث خطوطه، ومساراته، وهمومه، وتحدياته، وآفاقه واستراتيجياته المختلفة، وحرص المتحدثون خلال الحلقة على أهمية الوعي المجتمعي من خلال تعزيز الثقافة القانونية، التي أسهمت بشكل كبير في التقليل من الجرائم بشكلٍ عام والحد من وقوعها، موضحين بأن العمل الأمني يعد عملاً مشتركاً ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل من الجمهور والمؤسسة الشرطية والمؤسسات المدنية، موضحين أهمية التفاعل في مواجهة التحديات لتحقيق التكامل، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الأكثر أمناً، واستقراراً على مستوى العالم.

كما تناولت الحلقة الحديث حول أهمية التزام أفراد المجتمع بتعليمات الأجهزة الشرطية، وخاصةً في الأجواء الماطرة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم المجازفة في قطع أماكن جريان الأودية والسدود، لما لها من خطورة بالغة على حياة قائدي المركبات، موضحين أن سلامة الأفراد هي من أولى الأوليات التي تسعى الجهات الشرطية والأمنية إلى تأمينها وإبعاد الخطر عنها.

كما وناقشت الحلقة العديد من الموضوعات، والمحاور التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بسلامة الأفراد وتحقيق أمنهم وسلامتهم.