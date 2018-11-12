شرطة الشارقة تكرم عدداً من منتسبيها بإدارة المهام الخاصة

الشارقة 24:

كرمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً في مجلس شباب شرطة الشارقة، عدد "15" من منتسبي ومنتسبات إدارة المهام الخاصة من الضباط والأفراد، بمقر الإدارة، تقديراً لدورهم الفاعل في خدمة المجتمع، وأدائهم، وإسهامهم في تطوير منظومة العمل الشرطي.

كرم العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة الأفراد المتميزين ووزع شهادات الشكر والتقدير عليهم، بحضور النقيب حميد خلفان الكندي رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة.

وأكد العقيد بن عاشور، حرص شرطة الشارقة على تكريم المتفوقين والمتميزين، وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد، ومواصلة الارتقاء بالعمل المؤسسي وفقاً لأفضل الممارسات المقدمة.

كما أثنى على كفاءتهم في أداء الواجبات على الوجه الأكمل، معتبراً إياهم مثالاً يحتذى به في التميز والبذل والعطاء بين زملائهم، وحثهم على مضاعفة الجهود، موضحاً أن التكريم جاء تعزيزاً للرضا الوظيفي، واستناداً إلى منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة بشرطة الشارقة، ومجلس شباب شرطة الشارقة، على هذا التكريم الذي يعتبر دافعاً لهم لبذل الغالي والنفيس من أجل الارتقاء بالعمل الشرطي.