سالم سعيد المدفع: خدمات مميزة تقدمها "رافد" للجمهور

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سالم سعيد المدفع المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات، أن المتعارف عليه من قبل الجمهور أن "رافد" مختصة فقط لتخطيط الحوادث، وهذا غير صحيح، مؤكداً خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أن الشركة لديها الكثير من الخدمات أبرزها "موتور تشيك"، وهي سلامة فحص المركبات، والتي تعتبر إلزامية عند ترخيص أو تجديد ترخيص السيارة، أو في حال عملية تقييم المركبة قبل شرائها.

وأشار المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات، أن هناك أيضاً خدمة مميزة وهي "أوتو اكسبريس"، التي تمنح للجمهور خدمات متميزة كتبديل الإطارات وتغيير الزيوت، إضافةً إلى تبديل بطاريات المركبات، و العديد من الخدمات التي تخص جميع المركبات.

وفي ختام حديثه، أوضح المدفع أن شركة رافد لحلول المركبات تقع في منطقة العزرة بالشارقة.