روافد العطاء وبلدية الشارقة تنظمان حملة "شتاء دافئ"

الشارقة 24:

نظم فريق روافد العطاء في الإدارة العامة للحرس الأميري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة حملة "شتاء دافئ"، تم خلالها توزيع الملابس الشتوية والأغطية على العمال خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وللتأكيد على أهمية هذه الفئة ودورها في المجتمع، ولترسيخ معاني القيم الإنسانية وتعزيز قيم التكافل، خصوصاً وأن هذه الفئة تبذل جهوداً كبيرة خلال أداء عملها وتواصل جهدها ليلاً ونهاراً في خدمة الإمارة الباسمة.

وجاء تنظيم هذه المبادرة بجانب النصب التذكاري للشهداء في المدينة الجامعية بالشارقة بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة وعدد من مدراء الإدارات في البلدية، والملازم أسماء السركال من الإدارة العامة للحرس الأميري في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الموظفين من الطرفين.

وأكد الطريفي أن هذه الحملة تعكس مدى التلاحم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع، كما تأتي انطلاقاً من حرص البلدية على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الجهات المختلفة في الإمارة، والتي تمس جميع الفئات وتلبي احتياجاتهم، كما تأتي ضمن مبادرات البلدية لبذل العطاء في في الأعمال الخيرية والإنسانية فهو نهج غرسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولذا تحرص البلدية بشكل دائم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية بحيث تعتبر هذه الحملة امتداد لسلسلة حملات كثيرة قامت بها البلدية.

من جانبها أوضحت الملازم أسماء السركال، أن هذه المبادرة تم تنظيمها مع بلدية مدينة الشارقة باعتبارها إحدى الجهات الحكومية التي يتبع لها أكبر عدد من العمال الذين يؤدون عملهم بجهد وإخلاص في مختلف مناطق مدينة الشارقة، فتم توزيع الملابس الشتوية عليهم للتخفيف عنهم وكبادرة طيبة تعزز التعاون والتكافل وترسم البهجة على وجوههم وتمكين هذه الفئة وملامسة مشاعرهم ودعمهم والتأكيد على الاهتمام بهم.