بلدية الشارقة تنظم دخول 85 ألف طالب لـ "معرض الكتاب"

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرص بلدية مدينة الشارقة على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة والمساهمة في تحقيق نجاح منقطع النظير وحرصها على تأدية واجبها المجتمعي، شاركت البلدية في تسهيل دخول وخروج طلبة المدارس إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته السابعة والثلاثين، وشهد المعرض اقبالاً كبيراً من الطلبة لزيارة أروقة المعرض ودور النشر تشجيعاً لهم على القراءة، حيث وفرّ قسم مراقبة نظافة المدينة فريقاً للتعامل مع حركة دخول وخروج الطلبة والحفاظ على سلامتهم وتذليل العقبات أمامهم فمنذ انطلاق المعرض تم التعامل مع أكثر من 85 ألف طالب وطالبة خلال زيارتهم للمعرض.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو حدث عالمي يقصده الزوار من مختلف الأماكن ومن جميع فئات المجتمع للاطلاع على آخر إصدارات الكتب وزيارة دور النشر والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة له، ومن الفئات التي تحرص على زيارة المعرض طلبة المدارس الذين يتوافدون يومياً بشكل كبير في إطار تشجيعهم على القراءة، ومن أجل الحرص على سلامتهم وتنظيم حركتهم في الدخول إلى المعرض ومغادرتهم منهم بكل سهولة ويسر وفرّت البلدية كادراً متطوعاً لمتابعة حركة الحافلات وتوفير المواقف المحاذية للمعرض ومساعدة المعلمين في ضبط الأعداد الكبيرة للطلبة وتنظيمهم خلال زيارتهم.

من جانبه أوضح محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة، أنه بناء على توجيهات سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، تم توفير الموظفين منذ انطلاق المعرض للاهتمام بطلبة المدارس منتشرين في الساحات المحاذية للمعرض وعلى مداخله، حيث كان يبدأ الفريق عمله من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، لاستقبال الطلبة حفاظاً على سلامتهم ومرافقتهم إلى الحافلات والتأكد من اكتمال أعدادهم بالتنسيق مع اساتذتهم قبل مغادرتهم وهو ما يعكس حرص بلدية مدينة الشارقة على أن تكون العملية منظمة بدرجة كبيرة وبالتالي توفير الراحة والسهولة لزوار المعرض جميعاً.