إكسبوجر 2018: حكايات ما وراء الصورة

الشارقة 24:

من الضوء إلى الضوء تخرج الصورة، لتصبح ملك المشاهد، وله ملء الحرية في التأويل، وقراءة تفاصيلها في لعبة اللون والظل وزوايا الرؤية، لكن قبل أن تولد الصورة، هناك حكاية لا يعرفها إلا المصور، بفصول متتابعة تجمعت فيها كل أفكاره ومشاعره لتصل بذروتها إلى لحظة الضغط على زر العدسة.

قد لا تحظى الصورة بإعجاب أحد، وقد لا تكون ملهمة، وقد يتجاهلها النقاد، ويعلوها غبار الزمن، لكنها تبقي في قلب ووجدان المصور حكاية تختزل لحظات أرادها أن تبقى خالدة.

شعراء الصورة ومؤرخو اللحظة، الذين يستضيفهم المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر من 21 إلى 24 نوفمبر 2018، في مركز إكسبو الشارقة، يكشفون للمرة الأولى ما وراء صورهم من حكايات احتلت مكانة خاصة في قلوبهم.

فيليب لي هارفي

لفت المصور فيليب لي هارفي أن التصوير مهنة مشرّفة، تمنحك تجربةً لا مثيل لها تطلع خلالها على أنماط حياة فريدة في مختلف أنحاء العالم.

ويذكر هارفي أنه عمل لسنوات طويلة مع شعب ماساي في كينيا، شمال أفريقيا، وكانوا في غاية اللطف، وخلال إحدى رحلات السفاري، تمت دعوته إلى حفل زواج في قرية قريبة، وهناك رأى العريس مزهواً ومفعماً بالحماس ومحاطاً بأصدقائه، بينما كانت العروس تقف وحيدةً تتأمل المكان بنظرة غريبة، وعندما رأته يلتقط بعض الصور، نظرت إليه وابتسمت، وعاد بعد عامين إلى المنطقة نفسها وسألت السكان عن الزوجين، وقيل له أنهما انتقلا إلى قرية أخرى، فذهب والتقى بهما وأعطاهما بعضاً من صور زفافهما.

إيليا لوكاردي

أنفاس التنين/ معبد عش النمر، مملكة بوتان

ويذكر المصور إيليا لوكاردي، أنه كانت لحظة خاطفة، عندما وقف لالتقاط صورة معبد عش النمر، وشعر أن كل ما فعله في حياته قاده بطريقة ما إلى هذا المشهد الفريد، فأدرك أنه حتى الآن كان ينظر إلى العالم بعينيه لا بقلبه، ووصف لوكاردي المشهد بالأكثر إلهاماً وتأثيراً.

وأكد لوكاردي أنه منذ اللحظة التي وصل فيها إلى موقع بارو، في مملكة بوتا بجبال الهملايا، لمس حفاوة أهلها، وكان واضحاً منذ البداية أنها استحقت وبجدارة أن تكون الأرض الأكثر سعادةً في العالم.

درو ألتدويرفر

وأكد المصور درو ألتدويرفر أنه من أصعب التحديات التي تواجه المصوّر عندما تطلب منه تقييم عمله، هو تقديم رأيه بمعزل عن المشاعر والتجارب التي مر بها عند التقاط الصورة، فالمصور وحده يعلم الجهد الذي يتطلبه التقاط صورة تجسّد لحظة محددة، أو تعكس سحر المكان المحيط بها، والذي ربما كانت عدسة المصورين قاصرةً عن التقاطها من قبل.

وتابع ألتدويرفر أن أعماله السابقة، الأقل أو الأكثر تفضيلاً، هي تلك التي التقطها إما بمنتهى السهولة أو بمنتهى الصعوبة، صور ولدت من لقطة سريعة، أو حدث لحظي تطلت منه استخدام كامل قدراته ومهاراته.

وأردف، قائلاً: "التقطت هذه الصورة في القطب الجنوبي، كانت رحلة صعبة سافرنا فيها لعدة أيام، وأقمنا في مساكن متفرقة ومناطق نائية… واجهنا المخاطر في البحار العاتية، ومشينا لساعات طويلة ومضنية بين الثلوج، وبلغنا قمماً لم تصل إليها كاميرات السياح، ففي بعض الأحيان، التقاط صورة واحدة يتطلب الكثير من العمل الشاق في ظروف جوية مواتية، وأن تحمل المعدات المناسبة، عندئذ فقط يبدأ الاختبار الحقيقي في التقاط الصور الأكثر تميزاً".

كاتارينا بريمفورس

وتذكر المصورة كاتارينا بريمفورس، قصة انطلاقة مشروعها، قائلة: "في مساء 8 يونيو 2011، جلس أبي، وكان عمره آنذاك 64 عاماً، في المطبخ حيث كنا نعيش في منزل واحد مع أمي وزوجي وابنتي وعمرها 3 أشهر، وكنا نحضّر مائدة العشاء، فجأةً بدا على والدي التعب، وأخذ يتصبب عرقاً ويترنح بين أيدينا، سارعنا إلى الاتصال بأخي وعائلته التي حضرت في الحال، وخلال لحظات وصلت سيارة الإسعاف وتوجهنا إلى المستشفى، وهناك عرفنا أنه مصاب بسكتة دماغية.. والتقطت بعض الصور، وكان أولها بعد أكثر من شهر على مرضه، خلال تدريبات التأهيل كان يلتقط صوراً لي، وأنا بدوري ألتقط صوراً له، فكانت انطلاقة مشروعي وبدأت أخلّد اللحظات التي كانت تحاول فيها والدتي مساعدته على الوقوف للمرة الأولى، بينما يتراقص الأمل في عينيه شوقاً لاسترداد عافيته، تغطي هذه المجموعة فترة 13 شهراً من ذكرياتنا معه قبل وفاته".