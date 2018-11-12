الشارقة 24 تُطلق مسابقة تصوير المتاحف والمحميات بعدسات الأطفال واليافعين

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، واحتفاءً بلقب الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، وتزامناً مع يوم الطفل العالمي، ينطلق الكرنفال الأول للأطفال واليافعين الإثنين القادم، ويشارك المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الاحتفال بعدة مبادرات من بينها مبادرة "وثّق".

ويأتي طرح موقع الشارقة 24 الإخباري للمسابقة، الإثنين، بهدف تشجيع النشء على اكتشاف ميولهم الفنية ومواهبهم في التصوير، وتعريفاً بالمنشآت الأثرية والبيئية التي تزخر بها إمارة الشارقة.

ودعا موقع الشارقة 24 الأطفال من سن 10 إلى 17 للمشاركة في مسابقة "وثّق"، من خلال تسجيل فيديو لزيارتهم لأحد المتاحف، أو المحميات الطبيعة التي تزخر بها الإمارة، وتوثيق لقطات معبرة بعدسة كاميراتهم، لعرضها خلال الكرنفال الأول للشارقة صديقة للأطفال واليافعين.

وتمتد المسابقة على مدى 7 أيام، تبدأ اعتباراً من 12 نوفمبر، حيث تكون المشاركات والفيديوهات المسجلة متاحةً أمام الجمهور، للتصويت على أفضل فيديو تم تصويره، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم الإثنين 19 نوفمبر، باختيار أفضل 3 مشاركات للأطفال، حازت على أكبر عدد من أصوات الجماهير، وتكريم الفائزين بمبالغ نقدية قيّمة.

وعلى الأطفال الراغبين بالمشاركة في المسابقة:

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وينطلق الكرنفال الأول للشارقة صديقة للأطفال واليافعين المتنقل في 19 نوفمبر القادم من جزيرة النور، مروراً بـاستعراض البالونات، والحديقة السحرية حتى وجهته الأخيرة في واجهة المجاز المائية، متضمناً العديد من العروض والفعاليات الترفيهية.