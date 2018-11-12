شرطة الشارقة تستعد لموسم الأمطار بخطة متكاملة

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع كبار ضباط شرطة الشارقة، لمناقشة خططها الاستراتيجية، الرامية لتعزيز سلامة الجمهور خلال موسم الأمطار، والوقوف على الاستعدادات الجارية، وخطط التعامل السريع مع الحوادث والطوارئ المختلفة.

حضر الاجتماع الذي عقد صباح الإثنين بمقر القيادة، العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد علي رحمة العويس مدير إدارة الخدمات المساندة، والعميد دكتور خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وعدد من ضباط الاختصاص.

وأفاد العميد بن عامر بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تتابع على مدار الساعة ما يصدر من الجهات المختصة بشأن التقلبات الجوية، لضمان الاستعداد التام في كافة وحداتها، والإبقاء على جاهزيتها العالية من أجل تحقيق أقصى درجات الحماية المدنية وتعزيز السلامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في كافة القطاعات المعنية.

وأهاب العميد نائب قائد عام شرطة الشارقة بسائقي المركبات بصورة خاصة وأفراد الجمهور بصورة عامة للالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة والتي تصل إليهم عبر مختلف الوسائل واتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وعدم النزول إلى البحر أو التواجد في المواقع التي يمكن أن تشكل خطراً على سلامتهم نتيجة هطول الأمطار أو هبوب العواصف أو جريان الأودية والسيول، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية على الرقم (999) في حالة الطوارئ.