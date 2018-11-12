بلدية الشارقة تكثف حملات التفتيش لرصد المخالفات البيئية

الشارقة 24:

نظمت إدارة الخدمات البيئية في بلدية مدينة الشارقة، حملة تفتيشية في منطقة الصجعة الصناعية لرصد جميع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها، وكذلك توعيتهم بأهمية المحافظة على البيئة والصحة العامة وعدم تكرار مثل هذه المخالفات، بحيث تحرص الإدارة على تنفيذ الزيارات والحملات الدورية في مختلف المناطق للحفاظ على البيئة من جميع الملوثات والقضاء على جميع مشوهات المظهر العام البيئية لتبقى الشارقة مكاناً مثالياً والتأكيد على أهمية الالتزام المعايير الصحية.

وأكد المهندس جعفر علي جعفر مدير إدارة الخدمات البيئية في بلدية مدينة الشارقة، أن هذه الحملة شملت مختلف المواقع في منطقة الصجعة تم خلالها إصدار 35 إخطاراً لمراجعة أصحابها الإدارة وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالمتطلبات البيئية والتي من الممكن أن يؤثر إهمالها على المنشأة الصناعية لتفادي الأضرار والمخالفات، كما تم خلال الحملة مخالفة بعد المنشآت لعدم التزامهم بالشروط والتعليمات وممارسة بعض الأنشطة التي تؤدي إلى تلوّث الهواء والتربة والمياه حيث تم تحرير ما يقارب 33 مخالفة، حرصاً من البلدية على عدم تكرارها فالصحة العامة وجودة الهواء والتربة والمياه تعتبر أولوية كبرى لا يمكن إهمالها.

وأشار مدير إدارة الخدمات البيئية في بلدية مدينة الشارقة إلى أن فرق التفتيش رصدت عدداً من المخالفات كعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم الاهتمام بالترتيب والتخزين، وعدم الالتزام باشتراطات جودة الهواء ومتطلبات نقل وتداول النفايات، موضحاً أن فرق التفتيش تبذل قصارى جهدها وتواصل العمل بشكل دائم في جميع مناطق مدينة الشارقة للحفاظ على البيئة نظيفة نقية خالية من جميع الملوثات.