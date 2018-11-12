كرنفال "الشارقة صديقة للأطفال" يلوّن شوارع الإمارة 19 نوفمبر

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للطفل، يُنظّم مكتب الشارقة صديقة للطفل "الكرنفال الأول للشارقة صديقة للأطفال واليافعين"، الإثنين، 19 نوفمبر الجاري، احتفاءً باعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارة في مجال رعاية الطفولة، وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم المجتمع بكافة فئاته العمرية.

وينطلق موكب الكرنفال في مسيرة احتفالية تبدأ من شارع كورنيش البحيرة، مقابل مسجد النور، عند الساعة 3 عصراً، مروراً بالعديد من المحطات الممتعة حتى وجهتها النهائية في واجهة المجاز المائية، باعثةً البهجة في نفوس الأطفال والزوار.

وينظم الكرنفال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية لجميع أفراد العائلة، من بينها حديقة سحرية، وعرض الفقاعات، والبالونات الطائرة، بالإضافة إلى عددٍ من الفعاليات التي تنظمها المؤسسات والدوائر الرسمية في حكومة الشارقة.

ودعت الدكتورة حصة الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية للمشاركة في الكرنفال، الذي يحتفي بالأطفال واليافعين، وبإنجازات إمارة الشارقة، في توفير بيئة حاضنة لهم ولأحلامهم وتطلعاتهم.

ويشمل المهرجان 3 فعاليات رئيسة، هي: "الأحلام الطائرة"، حيث يشهد الزوار بالونات طائرة على شكل شخصيات تُحلق فوق رؤوسهم، و"عرض الفقاعات"، الذي سيملأ شوارع الشارقة بفقاعات ملونة وعروض مذهلة، و"الحديقة السحرية"، التي تُطلق العنان لمخيلة الأطفال، من خلال النباتات والأشجار الحيّة والأزهار بمختلف الأشكال والألوان.

ويختتم الكرنفال مساء الإثنين بعرض للألعاب النارية التي ستضيئ سماء الشارقة، ويخصص "مكتب الشارقة صديقة للطفل" الرقم التالي: 065195457، لكافة المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية الراغبة بالمشاركة في الكرنفال.