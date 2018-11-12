توصيل الكهرباء لـ 252 مشروعاً وإلغاء 72 كم من الخطوط الهوائية بالمنطقة الوسطى

الشارقة 24:

كشف أحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن إنجاز عدد من المشاريع التطويرية بالمنطقة الوسطى حيث تم الغاء خطوط هوائية بطول 72 كيلومتر وإلغاء 28 محول هوائي وتوصيل الخدمات لعدد 252 من العزب والمزارع والمباني وتحديد 136 نقطة تغذية وإجراء الدراسات اللازمة لعدد 101 من المشروعات خلال 9 أشهر، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة لأعمدة الإنارة والتعامل مع حالات الطوارئ في مناطق متفرقة والصيانة الدورية للشبكات لجميع المناطق.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة والمياه في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالمية للمناطق كافة في إمارة الشارقة.

وأشار الليم إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمنطقة، حيث تمت التغذية لجميع المناطق السكنية "بكايبلات أرضية" وموازنة الأحمال بين المغذيات في منطقة الفلاح السكنية، مما أدى إلى عدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي بعد إحلال الخطوط الهوائية.

وأكد الليم، أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى ساهمت في انخفاض الأعطال بنسبة تزيد عن 70% في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية بالمنطقة الوسطى.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى، أنه فيما يخص مشروعات إنارة الشوارع في المنطقة الوسطى تتم التغذية بالتنسيق والتعاون بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتحتوي المنطقة على أكثر من 14.500 ألف عمود إنارة، وتختلف قدرة الإضاءة للأعمدة حيث تتراوح بين 250 وات - و400 وات - و600 وات.

وأشار الطنيجي، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إلغاء الخطوط الهوائية للضغط المنخفض بالمناطق السكنية وإلغاء نظام 6.6 من الحدود الإدارية للمنطقة الوسطى (الفلاح- والعطين- والرفيعة- والصجعة)، كما تم إلغاء الخطوط الهوائية للضغط العالي في المداخل والممرات الرئيسة للمناطق العمرانية وفصل المناطق السكنية والمباني الحكومية عن المناطق الزراعية مع توزيع الأحمال في منطقة البطائح، ونفذت الهيئة مشروعاً لتخفيض كميات الطاقة المستخدمة في أعمدة الإنارة بنسبة تزيد عن 30% من خلال تغيير نظام الدوائر الكهربائية في صناديق توزيع الإنارة، بحيث تعمل بالطريقة الكلية من الساعة 6:00 مساء وحتى 12:00 مساء، ثم يتم فصل نصف الطاقة المستخدمة للإنارة تلقائياً، مما ساهم في توفير الطاقة والوقت وتكاليف الإنتاج وتقليل الصيانة والمواد المستخدمة.

وأوضح أنه تم تركيب أجهزة "MDB" تحت المحولات للمحافظة على كفاءة المحولات والشبكة، وتقليل حالات الطوارئ، وتم إلزام أصحاب المزارع بتركيب المحسنات الكهربائية للمزارع لتقليل الفاقد الكهربائي، وربط أكثر من مغذي للمنطقة والصيانة الدورية للشبكة وإتباع سياسة سرعة التشغيل للمناطق السكنية حفاظاً على راحة المشتركين وربط منطقة مهذب مع تاهل بمسافة 10 كم لضمان استمرار الكهرباء وإحلال وتجديد خطوط التغذية بموازاة الطرق الرئيسة لسرعة كشف الأعطال وصيانتها.