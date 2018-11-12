عثمان العنجري: نفخر بإطلاق "أصحاب السلطة" من الشارقة عاصمة الثقافة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

عبر عثمان العنجري، مقدم وصاحب فكرة برنامج أصحاب السلطة لـ "لشارقة 24"، عن تشرفه وسعادته، وجميع العاملين في البرنامج، بدعوة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، للمشارك في أمسية أصحاب السلطة، وإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، من الشارقة عاصمة الثقافة.

وأضاف العنجري، أن هذه الفعاليات عموماً، وهذه الأمسية التي نظمها نادي الشارقة للصحافة، في مسرح المجاز ، ترصد ردود الأفعال، وتبادل الأراء، مع تقييم لتجربة البرنامج ، ما يعطي القائمين، دافعاً للاستمرار في نشر رسالة البرنامج.

وأشار إلى أن رسالة برنامج أصحاب السلطة، هي إعادة تعريف فكرة السلطة، مع محاولة عكس التجارب على الشباب العربي الطموح.