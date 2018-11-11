سلطان بن أحمد: برنامج أصحاب السلطة يطلق نسخته الـ 2 من الشارقة

الشارقة 24 - ناصرفريحات:

أطلق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، النسخة الثانية من برنامج أصحاب السلطة، ضمن أمسية نظمها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأحد.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن برنامج أصحاب السلطة برنامج ناجح، متوجهاً بالشكر للقائمين عليه من الشباب الكويتي، على حضورهم إلى الشارقة، لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج المميز، ومتمنياً التوفيق لهم.