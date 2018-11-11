"بيئة" شريك الاستدامة في أسبوع دبي للتصميم 2018

الشارقة 24:

أعلنت شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، الشركة الرائدة للاستدامة في الشرق الأوسط، عن مشاركتها كشريك للاستدامة في أسبوع دبي للتصميم، الذي يُقام بدورته الرابعة في حي دبي للتصميم، من 12 وحتى 17 نوفمبر الجاري.

وانسجاماً مع رؤيتها في تحسين جودة الحياة وإحداث تأثير إيجابي، تأتي مشاركة "بيئة" في الفعالية، لإبراز إمكانية التصميم المستدام، من خلال تزويد المواد المعاد تدويرها لإنشاء معارض رئيسية ضمن الفعالية.

كما تُشارك "بيئة" في أسبوع دبي للتصميم كمورّد حصري لخدمات إدارة النفايات، بما في ذلك جمع النفايات وإعادة تدويرها من خلال شركة "تنظيف"، قسم جمع النفايات وتنظيف الشوارع التابع لشركة "بيئة".

انسجاماً مع رسالة أسبوع دبي للتصميم في إبراز دور التفكير الذكي والابتكار في تحسين الاقتصادات والمجتمع، سيتم استخدام مواد "بيئة" في معرض "أبواب " البارز.

وقامت الشركة بتكليف عمار كالو لتصميم طاولة مائدة مشتركة فريدة من نوعها مصنوعة من الألمنيوم المعاد تدويره.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل تتيح للزوار الاطلاع على كيفية دمج المواد المستدامة مثل منتجات "بيئة" المعاد تدويرها في التصميم.

بالإضافة إلى دورها كشريك داعم لمؤتمر الاستدامة الذي يُقام في 15 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، تحت عنوان "الناس والكوكب والفوائد" ، تتعاون"بيئة" مع أسبوع دبي للتصميم لإنتاج فيلم حول دور الاستدامة في التصميم والابتكار.

وأعرب سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة"، عن فخر "بيئة" بالتعاون مع أسبوع دبي للتصميم، لدعم استراتيجية التصميم المستدام التي تتماشى مع رؤية المجموعة لتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع، كونه جزءاً أساسياً من الوجود الإنساني، بات التصميم أداة تغيير لمعالجة نمط حياتنا الاستهلاكي وتصحيحه.

وأكد الحريمل أن الهدف من التعاون مع أسبوع دبي للتصميم لتسليط الضوء على كيفية تحويل الموارد المهملة إلى مواد قيّمة وذات مظهر جمالي، وإعادة دمجها مع الاقتصاد بطرق مثيرة للاهتمام، من خلال العمل مع نخبة من المواهب في مجال الهندسة المعمارية لابتكار مشاريع تُركز في تصميمها على الاستدامة.

وباستخدام مواد "بيئة" المعاد تدويرها، سيتم إبراز جماليات التصميم المستدام في معرض "أبواب"، المعرض المركزي في أسبوع دبي للتصميم.

ويتم تشييد معرض "أبواب" لهذا العام تحت عنوان "ما بين السطور"، لإنشاء سرد عضوي باستخدام فروع وأغصان من منتجات "بيئة".

كما تسعى شركة السيارات الفاخرة، "أودي"، إلى تجسيد الاستدامة، مستخدمة في جناحها البلاط المطاطي من منشأة "بيئة" لإعادة تدوير الإطارات، والذي يصنع من خلال معالجة الإطارات المستعملة باستخدام عملية تبريد متقدمة.