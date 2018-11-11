"شمس" تطلق مشروعاً رائداً لتطوير المنصات الرقمية

الشارقة 24:

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، عن إطلاق مشروع مشترك، بالتعاون مع شركة "حاوي" لتطوير المنصات الرقمية، وذلك بهدف خدمة النمو السريع للحلول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

سيعمل المشروع المشترك على الاستفادة من ملكية شركة "حاوي" الفكرية الرقمية، والموارد، والمحتوى والوصول إلى الجمهور المستهدف بالتعاون مع المواقع والشبكات البارزة لمدينة الشارقة للإعلام، لالتقاط الفرص المميزة ولعب أدوار منافسة في إمارة الشارقة على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام.

من جهته، أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أهمية هذه الشراكة لتقديم خدمات إنشاء منصات على الشبكة ذات المحتوى الإلكتروني وتطوير المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى الحلول التقنية المختلفة والتي من أبرزها تصميم وتقنين منصة إلكترونية لتنظيم أعمال المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من التقنيات المبتكرة، مشدداً على أن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في تطوير الحلول الرقمية التي تدعم الفرص المحلية والإقليمية.

ومن جهة أخرى، أعرب أنس عبار الرئيس التنفيذي لشركة حاوي، عن فخره بتوحيد الجهود مع مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، بهدف تحقيق رؤى المستهلكين مع موقع "شمس" المهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف عبار، أن المشروع المشترك يرفع من التجربة الرقمية للأعمال التي مقرها إمارة الشارقة، وذلك عبر منصة وسائل الإعلام الرقمية، من خلال توفير وظائف جديدة متكاملة، لجعل تجربة وسائل الإعلام متكاملة من حيث التصميم والتطوير وإنشاء المحتوى إلى التسويق الرقمي، كما سيوفر حلولاً تكنولوجية سهلة الاستخدام تفتح الخيارات لمؤسسات القطاع العام والخاص، وسيقدم حلولاً متخصصة تتمثل بتأثير المشروع المشترك إيجابياً بالتكنولوجيا، حيث سينظم تجارب مخصصة للخدمات المحلية والوطنية، وسيمنح المشروع الفرص للشباب الناجحين حيث سيخلق فرص عمل من رواد الأعمال المحليين والجامعات المحلية للشباب الناجحين من خلال التوجيهات والتدريبات واحتضان وتشجيع الابتكار.