الرقم 7 يُباع بـ 5 مليون درهم في المزاد العلني بالشارقة

الشارقة 24:

بيع الرقم 7 في المزاد العلني الذي نظمته "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بـ 5 مليون درهم، وذلك بعد أن شهد تنافساً شديداً بين المشاركين في المزاد الذي أقيم فعالياته مساء السبت، في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات في الشارقة.

بينما حلّ الرقم 20 في المرتبة الثانية، وبيع بمبلغ مليون و900 ألف درهم، فيما حل الرقم 14 في المرتبة الثالثة، وبيع بمبلغ مليون و810 آلاف درهم.

فيما سجّل الرقم 55 أعلى عدد مزايدات، بعد أن احتدم التنافس عليه بين المشاركين في المزاد، قبل أن يرسو على مليون و500 ألف درهم، تلاه الرقم 69 الذي حلّ في المرتبة الثانية من ناحية عدد المزايدات، وسجل مبيعاً بقيمة مليون و225 ألف درهم.

واختتم المزاد فعالياته بنجاحٍ لافت على مستوى عدد الحضور والأجواء التنافسية المثيرة التي سادت المزاد، وكذلك على مستوى العوائد المحققة ورضا الجمهور، في ضوء الباقة المتنوعة التي طرحتها شرطة الشارقة، والتي تضمنت أرقاماً مميزة أحادية وثنائية وثلاثية للوحات المركبات، وبما يحاكي مختلف أذواق المهتمين بهذا النوع من المزادات.

وهنّأ سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، جميع الفائزين بالمزاد، معرباً عن حرص شرطة الشارقة على مواصلة تنظيم هذ النوع من الفعاليات والمبادرات، التي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة والإسهام في الارتقاء بالخدمات الشرطية المجتمعية إلى أعلى المستويات ووفق أفضل الممارسات العالمية، بما يصب في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المجتمع وإسعاد جمهور المتعاملين على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة.

وأشاد اللواء الشامسي بنجاح المزاد، وتحقيق مستهدفاته وبحسن التنظيم، ودقة وجودة إدارة الحدث إسوة بجميع المزادات السابقة التي أطلقتها شرطة الشارقة بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، منوهاً بنجاح الشركة وأدائها المتميز في تنظيم وإدارة المزاد باحترافية وشفافية وديناميكية عالية تتطابق مع معايير شرطة الشارقة في خدمة متعامليها.

من جهته، أكد سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات وتنظيم أرقى المزادات التي تتوافق مع رؤية ومعايير كافة شركاء الإمارات للمزادات من جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، انطلاقاً من سعي الشركة الدؤوب للمحافظة على ريادتها في مجال إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية على مستوى الدولة والمنطقة.

وأعرب المناعي عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على ثقتها الراسخة بالإمارات للمزادات، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز شراكتها القائمة مع شرطة الشارقة، من خلال العمل المتواصل على تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واستخدام أحدث التقنيات، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد، وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للشرطة، ويحظى برضا متعامليها من محبي اقتناء الأرقام المميزة لمركباتهم.

أقيم المزاد بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد الدكتور علي أحمد بو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وسعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وعدد من كبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحشد كبير من الجمهور والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام.