ولي عهد الشارقة يشهد افتتاح مؤتمر "فيزياء الجسميات وعلم الكونيات"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:





شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح الأحد، حفل افتتاح مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة الشارقة، وذلك في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، تلته آيات بينات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة، قدم فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، على رعاية سموه الدائمة لمسيرة التعليم في الإمارة، وجهود سموه في النهضة التعليمية التي تعيشها الإمارة، وما تم إنجازه من المؤسسات العلمية والتعليمية العليا والمكانة المرموقة لها.

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على تشريف سموه حفل افتتاح المؤتمر، الذي يشكل أحد اهتمامات جامعة الشارقة العلمية التي تُغني الصرح العلمي الكبير لها ولمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: "هذه حلقة أخرى من سلسلة حلقات جامعة الشارقة العلمية التي تجود بها علينا وإياكم من خلال هذا المؤتمر العلمي الهام، والذي يحدث لأول مرة في الدولة والمنطقة، ليناقش قضايا علمية دقيقة ومتقدمة جداً في مجال فيزياء الجسيمات والفيزياء النظرية بالتحديد، وفي مجالات الفيزياء التطبيقية والفيزياء الفلكية والعلوم الفضائية بصورة عامة".

وأضاف مدير جامعة الشارقة، قائلاً: "لقد آلت جامعة الشارقة على نفسها ألا تدخر جهداً في سبيل توفير المنصات العلمية، التي يلتقي فيها العلماء من مختلف دول العالم لمناقشة آخر ما توصلوا إليه من اكتشافات في ميادين الفيزياء التطبيقية وعلوم الفضاء والفلك، والتي لا شك أنها أهم العلوم الأساسية وهي أساس التقدم التكنولوجي والعلمي الذي يشهده العالم اليوم مستلهمة نظرتها العميقة هذه من الأفكار النيـِّرة، والتطلعات العليا التي يحملها رائد النهضة العلمية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، الذي عرف عن سموه شغفه الشديد بالعلم والعلماء، وحرصه على إثراء الميادين الثقافية والعلمية بكل ما من شأنه التقدم والتطور والتنوير...

... والأدلة على ذلك كثيرة جداً، يأتي في مقدمتها إنشاء جامعة الشارقة التي تعتبر اليوم من أعلى صروح العلم والمعرفة، وكذلك الجامعة الأميركية بالشارقة، والجامعة القاسمية، ودارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للدراسات الخليجية، التي أودع سموه فيها أَحبَّ ما لديه من كنوز المخطوطات والوسائل العلمية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وغيرها الكثير".

وأشار مدير جامعة الشارقة إلى أهداف المؤتمر والتعاون الدولي الذي يحظى به، قائلاً: "وتنظم جامعة الشارقة اليوم وتحت إشراف كليتها للعلوم مؤتمر الشارقة الدولي لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، بالتعاون مع كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والمنظمة الأوربية للبحوث النووية، والمركز العالمي للفيزياء النظرية، وبمشاركة عدد كبير من المتحدثين من مختلف دول العالم، وممثلين عن العديد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية...

... كما يعرض ضمن الجلسات البحثية والعلمية للمؤتمر أكثر من 95 ورقة بحثية، تتناول أحدث الاكتشافات العلمية في مجالات فيزياء الطاقة العالية، والجسيمات وفيزياء الكون والفضاء".

وأكد أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لكافة الباحثين والطلبة بالدولة لتبادل الأفكار والخبرات مع المختصين والعلماء المشاركين من مختلف المراكز البحثية حول العالم، والعمل على تكوين فرق بحثية في مجال المؤتمر خلال الفترة المقبلة".

واختتم الدكتور حميد مجول النعيمي كلمته أمام المؤتمر مقدماً الشكر والتقدير للجان المؤتمر وضيوفه، لافتاً إلى أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر خصصت ركناً خاصاً لعرض أبحاث الطلبة من المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، وذلك تطبيقا لرؤية الجامعة في اشراك الطلبة في البحث العلمي الرصين من المرحلة الأولى من دراستهم الجامعية وحتى المتقدمة منها واتاحة الفرص لهم لعرض أبحاثهم ومناقشتها أمام علماء وخبراء في الاختصاص.

وألقى البروفيسور فيرناندو كويفيدو مدير مركز عبد السلام العالمي للفيزياء النظرية كلمة أشاد فيها بجامعة الشارقة على جهودها في تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام.

وتحدث كويفيدو خلال كلمته عن مركز عبد السلام العالمي عن نشأة المركز، واهتماماته في بحوث الفيزياء، وتطور أعمال البحوث في المجالات المختلفة التي يضمها مثل الرياضيات والفيزياء التطبيقية، والعلوم الحياتية، إلى جانب البرامج التعليمية التي يقدمها على كافة مستويات الدراسة الجامعية، والأنشطة الخاصة بالتبادل العلمي، والتدريب والمؤتمرات الدولية التي ينظمها، وورش العمل، والدعم الذي يقدمه المركز لكافة الباحثين من مختلف دول العالم.

من جانبه، قدم البروفيسور باتريك فاسناخت مستشار مديرة المنظمة الأوروبية للبحوث النووية في كلمته الشكر والتقدير لجامعة الشارقة على دعوت المنظمة لحضور المؤتمر، مشيراً إلى أنه يضاف إلى جهود الجامعة البحثية في مختلف المجالات.

وتناول فاسناخت في كلمته مسيرة المنظمة منذ إعلانها في خمسينيات القرن الماضي، ورسالتها في البحوث والتكنولوجيا والتعليم، ورؤيتها وفق شعار "العلوم من أجل السلام".

كما تناول تطور المنظمة والمراحل التي مرت بها، واهتمامها بالابتكار، وهو ما قاد العديد من أعضاءها لنيل جوائز نوبل العالمية، وتقديم الكثير من الاكتشافات الكبرى في العالم.

كما استعرض إحصائيات المنظمة التي تشمل غالبية العلماء في الدول الأوروبية إلى جانب الكثيرين من خارجها، والخطط التي تنتهجها المنظمة، والإمكانيات العلمية الكبيرة المتوفرة لها، إلى جانب أنشطة المنظمة التعليمية والتدريبية تجاه الباحثين الشباب والعلماء وطلبة الجامعات ومعلمي المدارس، والبرامج الصيفية والتي شارك فيها هذا العام عدد من طلبة جامعة الشارقة.

واختتم مستشار مديرة المنظمة الأوروبية للبحوث النووية كلمته باستعراض أشكال التعاون بين المنظمة وعدد من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن خطط المنظمة وأنشطتها المستقبلية.

بعدها تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتكريم المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية، وهما: البروفيسور فيرناندو كويفيدو، والبروفيسور باتريك فاسناخت.

كما تفضل سموه بتكريم رعاة المؤتمر، وهم: مجموعة البطحاء، وتسلم الجائزة الشيخ محمد بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، إلى جانب عدد من الطلبة المتفوقين أكاديمياً من قسم الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بجامعة الشارقة.

ويستضيف مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات بجامعة الشارقة، عدد من الجلسات العلمية التي تناقش موضوعات علمية مختلفة في محاور المؤتمر، إلى جانب مجموعة من كبار المتحدثين من العلماء في مجالات الفيزياء بتخصصاتها المختلفة من مجموعة من المؤسسات العلمية العالمية والجامعات.

وكان حضور المؤتمر قد شاهدوا عرضاً مرئياً، تناول البرامج المختلفة التي تقدمها جامعة الشارقة في مجالات العلوم الفيزيائية، إلى جانب جهود المنظمة الأوروبية للبحوث النووية، ومركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية.

إلى جانب سمو ولي العهد نائب حاكم الشاقة، حضر حفل افتتاح المؤتمر الشيخ محمد بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.

كما حضر الحفل كل من: سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد كبير من المسؤولين ومدراء الدوائر المحلية، وأساتذة الجامعات والمشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم وطلبة الجامعة.