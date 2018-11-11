"أشغال الشارقة" تحتفل باليوم العالمي للجودة

الشارقة 24:

احتفت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بيوم الجودة العالمي، من أجل زيادة التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز، وتشجيع موظفيها ومتعامليها على أهمية الجودة وارتباطها المباشر مع الأداء المؤسسي، وتضمنت الفعالية ورشة عمل بعنوان "أهداف الجودة في المشاريع الهندسية"، واستهدفت موظفي الدائرة.

وذكرت المهندسة هند ناصر مدير مركز التخطيط الاستراتيجي والجودة، بأن مثل هذه المبادرات والأنشطة التطويرية تنبثق من الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدائرة، مشيرةً إلى إن الجودة الشاملة تعتبر من المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة لدورة العمل بما يتلاءم والمستجدات المحلية والعالمية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها الدائرة.

وأشارت إلى أن جميع الإدارات الناجحة تعتمد على الجودة والإبداع، ويأتي يوم الجودة العالمي فرصة لتعزيز هذه الأسس، مؤكدةً أن الجودة بأبسط مفاهيمها هي الوصول إلى رضا المتعاملين.

وأضافت مديرة مركز التخطيط الاستراتيجي، أن دائرة الأشغال تؤمن بأن موظفيها هم العنصر الرئيسي لنجاح الدائرة، التي تأخذ على عاتقها المشاريع العمرانية في الإمارة، حيث تسخر كافة الإمكانيات من أجل الارتقاء بمستوى جودة العمل وتعزيز المعايير العمرانية والسلامة المهنية.

ويأتي احتفال الدائرة باليوم العالمي للجودة تأكيداً على التزام الدائرة وحرصها على مواصلة هذا النهج بالتطبيق العملي لمتطلبات أنظمة الجودة العالمية.