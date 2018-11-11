ثابت الطريفي: بلدية الشارقة مستعدة للتعاون مع المؤسسات لخدمة المجتمع

الشارقة 24 - محمود سليم:

وزع فريق روافد العطاء في الإدارة العامة للحرس الأميري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، الملابس الشتوية على العمال، الأحد، بجوار النصب التذكاري للشهداء.

بدوره، أكد سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، استعداد البلدية للتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في خدمة فئات المجتمع كافة، انطلاقاً من مسؤولية البلدية الاجتماعية، وحرصها على خدمة الإمارة.

وأشار الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن حملة "شتاء دافئ"، التي نفذتها البلدية بالتعاون مع فريق روافد العطاء في الإدارة العامة للحرس الأميري، كانت ناجحة.

وأضاف الطريفي أن المبادرة استهدفت فئة تكاد تكون مغيبة في كثير من الدوائر، مؤكداً استمرار البلدية في التعاون مع الجميع.