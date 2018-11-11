تعاون بين شرطة الشارقة والفطيم للسيارات

الشارقة 24:

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، اتفاقية شراكة مع شركة الفطيم للسيارات، وذلك بمقر الإدارة.

وقع عن شرطة الشارقة العقيد الدكتور علي بالزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، ووقع من جانب شركة الفطيم يوسف الرئيسي مدير عام العلاقات الحكومية.

وتأتي الاتفاقية استمراراً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في عام 2015، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، بما يحقق الارتقاء بمستوى آليات العمل المشترك، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأكد العقيد الدكتور علي بو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على توفير كافة المعاملات المتعلقة بتسجيل وترخيص المركبات، واتباع أفضل السبل لإنجاز مدة المعاملات في أقل زمن، وذلك تقديراً للوقت والجهد.

وتسعى شرطة الشارقة إلى تطوير خدمات المتعاملين وتوفيرها في كافة المواقع التي تتيح لأفراد المجتمع إنجاز معاملاتهم في أماكن تواجدهم المختلفة، وربط بعض الخدمات المرورية بمواقع بيع وتجارة وخدمة السيارات، ويقدم مركز خدمات ترخيص الآليات الذي تم افتتاحه في عام 2015 بوكالة الفطيم للسيارات على شارع الوحدة بالشارقة، كافة الخدمات الخاصة بترخيص الآليات، بالإضافة لخدمة تركيب اللوحات المرورية على المركبات داخل وكالة الفطيم، كما تتيح الخدمة إلى ترخيص السيارات الجديدة من الوكالات الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للسيارات المستعملة داخل الوكالات.