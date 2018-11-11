حاكم الشارقة يستقبل الدارسين بدورة الدفاع الوطني السادسة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأحد، في دارة الدكتور سلطان القاسمي الدارسين العسكريين والمدنيين لدورة الدفاع الوطني السادسة، يرافقهم سعادة العميد ركن بحري طارق الزعابي، نائب قائد كلية الدفاع الوطني.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالحضور، متمنياً لهم التوفيق والسداد فيما هم قادمين عليه في هذه الدورة الهامة، الساعية إلى تأهيل وتطوير القيادات المستقبلية من الكفاءات الوطنية.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة إهداءً من قيادة الكلية تثميناً منهم، وتقديراً لسموه على حفاوة الاستقبال، وجهود سموه ومساعيه الخيرة في خدمة العلم والمتعلمين.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة باصطحاب الحضور من الدارسين العسكريين والمدنيين لدورة الدفاع الوطني السادسة، وكبار المسؤولين من كلية الدفاع الوطني في جولة تفقدية في أرجاء دارة الدكتور سلطان القاسمي، معرفاً إياهم بما تحتويه من كنوز معرفية ووثائق تاريخية وخرائط جغرافية هامة، ومجسمات تعليمية ومصادر أدبية وثقافية لأمهات الكتب من مختلف اللغات.

من جانبهم، أعرب الدارسون المنتسبين للدورة عن سعادتهم بلقاء سموه، مقدمين بالغ شكرهم وخالص تقديرهم على ما منحهم إياه سموه من توجيه يقودهم لمزيد من العطاء والبذل، ومؤكدين حرصهم على تقديم كل ما من شأنه تحقيق وتعزيز المكانة الرفيعة للوطن.