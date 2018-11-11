"طرق الشارقة" تضع خطة استراتيجية لتطوير أسطول حافلاتها

الشارقة 24:

تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لتزويد أسطولها بحافلات نقل عام متطورة وحديثة يتم تصنيعها وفق أعلى المواصفات الفنية والمقاييس العالمية، زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، برئاسة عبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، يرافقه أعضاء لجنة فحص الحافلات من الهيئة، مصنع مان للشاحنات والحافلات في العاصمة التركية أنقرة.

وصرح الجروان بأن الزيارة تأتي استكمالاً لسلسة الزيارات الخارجية التي تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة على مدار العام لأهم المصانع العالمية الرائدة في مجال تصنيع الحافلات، سعياً لتزويد أسطولها بأحدث الحافلات وأكثرها تطوراً، وللاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بحافلات النقل العام.

وتعتزم الهيئة تدشين 22 حافلة للنقل بين المدن قبل نهاية العام الجاري، لتنضم إلى أسطول حافلات الخطوط الخارجية لنقل الركاب من الشارقة إلى كافة إمارات الدولة، وذلك تشجيعاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي، وتشغيل حافلات النقل في إمارة الشارقة وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، ولضمان توفير خدمات نقل عامة أكثر رفاهية، تلبي احتياجات سكان وزوار الإمارة وتضمن توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي المواصلات العامة.

وأوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن وفد الهيئة المكلف بفحص الحافلات قام بعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي التصنيع، كما أطلع على مراحل التصنيع وبحث إمكانية تدشين الحافلات في الخدمة قبل نهاية العام الجاري، كما قيم أيضاً الوفد الزائر النموذج الأول الذي أعده المصنع واعتماده.

وأضاف الجروان، أن الهيئة حرصت من خلال الزيارة والعقود المبرمة مع المصنع، أن تتوفر في الحافلات الجديدة جميع شروط الأمن والسلامة، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية وأحدثها في هذا المجال، وأن تكون ذات مقاعد مريحة، و مسافات بينية كافية بين المقاعد لراحة الركاب، ووحدات تكييف عالية الجودة، ومساحات مخصصة مدروسة لخدمة ذوي الإعاقة تتوافر بها كافة وسائل الأمان والمساعدة لهم.

مؤكداً أن الحافلات الجديدة المقرر تزويد الأسطول بها ستقلل من زمن تقاطر الحافلات، وبالتالي سيقل زمن انتظار الركاب للحافلات، كما أنها ستسهم في تحقيق خطتنا الهادفة إلى استفادة شريحة كبيرة من مستخدمي الحافلات العامة للمزايا المتعددة المتاحة في خطوط النقل بين المدن، إضافةً إلى المنافع الأخرى المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والراحة لكافة المستخدمين.

وأشار مدير الهيئة لشؤون المواصلات، إلى أن الهيئة تسعى دوماً لمواكبة التوسع والنمو الحاصل بالشارقة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، كما تعمل على تشجيع الجميع على الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، مما سينعكس إيجاباً على تقليل الازدحام المروري، وتقليل مستويات التلوث البيئي.