متبرعو "خيرية الشارقة" في كلباء يدعمون 365 مشروعاً خارجياً

الشارقة 24:

تمكنت جمعية الشارقة الخيرية في كلباء من تسويق 365 مشروعاً خيرياً متنوعاً، خلال 4 أشهر، "يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر"، من العام الجاري، منها 39 مسجداً، 325 بئراً "آبار ارتوازية، آبار سطحية، آبار عميقة"، بالإضافة إلى فصل دراسي، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين ونصف المليون درهم، فيما سجلت أعداد كفالات الأيتام الجدد خلال الفترة ذاتها 61 حالة كفالة عبر أنظمة الكفالة البنكية والنقدية المعمول بها في الجمعية.

وأكد ناصر مسعود بلال، مدير إدارة الجمعية في كلباء، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، تعمل جمعية الشارقة الخيرية في مدينة كلباء بشكل مستمر في سبيل تحقيق رسالة الجمعية وأهدافها، حيث أثمرت جهود موظفي قسم المشاريع والكفالات الخارجية بالفرع خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الجاري، عن تحقيق تبرعات مالية بقيمة مليوني درهم، لتغطية كلفة 365 مشروعاً من المشاريع المقرر تنفيذها في عدد من البلدان التي تشملها أعمال الجمعية بالخارج.

كما تم تسجيل 61 حالة كفالة جديدة بواقع 30 مكفولاً في تايلاند، و16 مكفولاً في السودان، و5 حالات في سريلانكا، ومثلها في تنزانيا، و3 حالات في ألبانيا، ومكفولاً واحداً في كل من إثيوبيا والأردن.

وأشار مدير إدارة الجمعية في كلباء، إلى أنه تم ضم حالات الكفالات الجدد إلى ملفات المكفولين، واعتماد مستحقاتهم من مبالغ الكفالة والرعاية الشاملة منذ شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن برنامج الكفالات يقوم على تصنيف المكفولين إلى 5 فئات، هي: الأيتام والأسر المتعففة والأئمة والمعلمين وذوي الإعاقة وطلبة العلم، حيث يتم تسجيل حالة الكفالة منذ صغره، ليحصل على مساعدات الكفالة الشهرية ضمن فئة الأيتام حتى يبلغ عمر الثامنة عشر، ومن ثم يتم نقل كفالته من فئة الأيتام إلى فئة طلبة العلم حال كان مستمراً في دراسته، أو حذفه بشكل نهائي من سجلات الكفالة حال تبين أن بمقدوره الاعتماد على نفسه في إعالة نفسه.

وأوضح أن الشهور الأربعة الماضية شهدت تقديم مساعدات شهرية ومقطوعة استفادت منها 210 حالة مستحقة بمنطقة كلباء، وسجل قسم المساعدات قرابة 66 حالة من الأرامل والمطلقات ومعدومي الدخل، وكذا ذوي الدخل المحدود، استفادت من بند المساعدات الشهرية في مقابل 124 أسرة حظيت بالمساعدات المقطوعة، كما تم توزيع كفارة اليمين على 300 حالة من الأسر المتعففة بمدينة كلباء والمناطق التابعة لها.

ولفت إلى أن قسم الاستقبال بالفرع موجود لخدمة الجمهور من المتبرعين والمستحقين مدار الساعة، والرد على استفسارات المترددين والمتصلين كافة، متوجهاً بالشكر إلى أهل الخير المحسنين على دعمهم الدائم لمشاريع وأعمال الجمعية، كما توجه بالشكر والثناء إلى موظفي فرع الجمعية في كلباء على جهودهم في خدمة العمل الخيري، بما يؤكد على ريادة إمارة الشارقة لمسيرة الخير في الدولة.