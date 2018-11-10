"جزيرة العلم" تجمع نخبة من عشاق السيارات الكلاسيكية

الشارقة 24:

تجمع جزيرة العلم أيام الجمعة، 30 نوفمبر و28 ديسمبر 2018 و1 يناير 2019، عشاق وهواة السيارات الكلاسيكية على معرض يقدم مجموعة نادرة من السيارات قديمة الطراز، التي تروي حكاية صناعة المركبات وتاريخ تطورها، وتكشف أسرار وفنون التصاميم التي وثقت تحولات الذوق الفني والجمالي للعالم خلال القرن الماضي.

ويأتي المعرض الذي انطلق، الجمعة، تنظمه جزيرة العلم، بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، ويفتح أبوابه من الساعة 5:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً، بالتزامن مع فعالية "كشتة" التي تجمع فيها الجزيرة مزيجاً متنوعاً من الشاحنات المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات والحلويات يومياً، من الساعة 1:00 مساءً حتى 10:00 مساءً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 1:00 مساءً حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وتستمر الفعالية حتى 1 فبراير 2019.

ونظمت الجزيرة يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، برنامجاً متكاملاً للزوار يضم مسيرةً للدراجات النارية، بالتعاون مع فريق "صقور الإمارات للدراجات النارية"، التي انطلقت من ميدان العلم في مدينة الذيد، وكانت محطتها موقف سيارات "جزيرة العلم"، كما أقامت الجزيرة خلال الأمسية عروضاً للفرقة الروسية الراقصة "كالينكا"، التي تخللتها باقة من الأنشطة المتنوعة من الرقص الفولكلوري والتقليدي، والموسيقى والأغاني الروسية.