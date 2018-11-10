شرطة الشارقة تنظم دورة متقدمة لقائدي المركبات العسكرية

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، دورة متقدمة لسائقي المركبات العسكرية بمقر المعهد، شارك فيها مجموعة من المنتسبين بمختلف الإدارات والاقسام بالقيادة العامة.

وأكد النقيب خالد الحمادي، معد ومحاضر الدورة، أن هذه الدورة جاءت في إطار التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومعهد الشارقة للسياقة، بهدف تأهيل الكوادر الشرطية بتدريب ورفع الكفاءة المهنية لسائقي المركبات العسكرية بالقيادة إلى أعلى مستوى، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي الى تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح أن الدورة عمدت على تدريب المشاركين من خلال استخدام عدة أساليب خلال قيادة المركبة، تضمنت المناورة على المنعطفات، والمناورة بالرجوع إلى الخلف، وكذلك استخدام المكابح المفاجئة على مسافة قصيرة، إضافة إلى تجنب الأهداف الثابتة والقيادة الوقائية.

وأشاد النقيب خالد الحمادي، بجهود المشرفين القائمين على برامج الدورة في معهد الشارقة للسياقة، وعلى الأداء المميز للمشاركين بها، وفي ختام الدورة تم تكريم المتدربين ومنحهم شهادات تقديرية.