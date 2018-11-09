"استشاري الشارقة" يعد توصيات "شؤون البلديات والزراعة"

الشارقة 24 – وام:





أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة، والخاصة بسياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس بمقر المجلس، مختلف المحاور التي طرحها أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي لمناقشة سياسة الدائرة وبلديات إمارة الشارقة "بلدية الشارقة والذيد والحمرية والمدام والبطائح ومليحة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة أحمد حسين بوكلاه، وعبد الله سبيعان، ونورة بن خليف الطنيجي ووحيدة محمد عبد العزيز، وعبد العزيز النعيمي ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

وأعدت اللجنة خلال اجتماعها 10 توصيات حول أعمال ومهام واختصاصات الدائرة تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته المقبلة لدراستها وإقرارها، مؤكدةً على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين ودعم لدور الدائرة والبلديات في مواصلة الارتقاء بمختلف الخدمات، والتي تمس المواطن والمقيم وصياغة توصيات من شأنها تنمية الثروة الزراعية والحيوانية.