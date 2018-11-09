العقيد الكي يشهد تخريج الدورات التخصصية بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

شهد العقيد علي الكي نائب مدير إدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، تخريج دورة "فن الإقناع"، ودورة "كيفية تكوين فرق العمل" ودورة "موظفي الواجهة الأمامية"، التي نظمها معهد تدريب الشرطة، بمشاركة 282 من الضباط وصف الضباط والأفراد بمختلف القيادات بوزارة الداخلية.

وألقى العقيد علي الكي كلمة، أكد فيها ضرورة الاستمرار في بذل الجهد والتدريب المستمر لكل شخص في مجال تخصصه، لكسب الخبرة وتطبيقها في حياته العملية.

وأضاف الكي أنه على كل موظف أن يجعل أمامه طموحات، ويضع له أهدافاً يسعى لتحقيقها، وأن يكتسب المهارات، فيأخذ الخبرات ويوظفها لمصلحته ثم يطور نفسه بنفسه، وأيضاً يزيد من سعة اطلاعه بقراءة القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بعمله وبالتحديد في مجال اختصاصه، ليستفيد أكثر ويتقن عمله بالشكل المطلوب منه.

وفي ختام حفل التخريج قام نائب مدير إدارة معهد التدريب بتسليم الشهادات للخريجين، متمنياً لهم التوفيق.