بلدية الحمرية تصقل خبرات ومهارات موظفيها

الشارقة 24:





اختتمت بلدية الحمرية، ورشة "تقييم الأداء وإدارة الأهداف"، بمشاركة 15 موظفاً، بهدف إكسابهم الخبرات، وتطوير مهاراتهم العملية والإدارية، في المجالات المتعلقة بتقييم أداء الموظفين ومهامهم وكفاءاتهم السلوكية.

وأكدت الورشة، أهمية تقييم الأداء، الذي يعد عملية رئيسة لمختلف الإدارات، وتشمل كافّة المستويات التنظيمية في البلدية، وتساعد الموظف نفسه على إنجاز عمله بكل كفاءة وفاعلية.

وعرفت الورشة المشاركين، بعناصر ومعايير وطرق تقييم الأداء، وشروط وأنواع الأهداف الوظيفية.

وأوضح مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن الورشة ساهمت في تعزيز ثقافة الأداء وتطويرها لدى الموظفين، فضلاً عن إشراكهم في التخطيط ووضع الأهداف، وتحفيز المشاركين على تحقيق الإنجازات.

وأشار الشامسي، إلى أن الورشة تتوافق مع استراتيجية البلدية، الأمر الذي يسهم في صقل مهارات الموظفين، وزيادة رصيدهم المعرفي، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة، في تقديم الخدمات.