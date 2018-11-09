لجنة باستشاري الشارقة تعد 10 توصيات حول سياسة "شؤون البلديات"

الشارقة 24:





أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التوصيات التي سترفعها للمجلس، خلال جلسته المقبلة، بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر المجلس، برئاسة سعادة أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة، مختلف المحاور التي طرحها الأعضاء، خلال مناقشة سياسة الدائرة، وبلديات الشارقة، والذيد، والحمرية، والمدام، والبطائح، ومليحة، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من أحمد حسين بو كلاه، وعبد الله سبيعان، ونورة بن خليف الطنيجي، ووحيدة محمد عبد العزيز، وعبد العزيز النعيمي.

وقامت اللجنة، بصياغة عشر توصيات، على ضوء مناقشات وتوصيات المجلس، حول سياسة الدائرة، وأكدت أن المجلس يدعم دور الدائرة والبلديات، في مواصلة الارتقاء، بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء.

وتتناول التوصيات، التي أقرتها اللجنة في ختام اجتماعها، أعمال ومهام واختصاصات الدائرة، تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته المقبلة، لمناقشتها وإقرارها.