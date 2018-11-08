"موارد الشارقة" تطرح برامجها التدريبية لموظفي الحكومة لشهر نوفمبر

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عن جدول برامجها التدريبية لموظفي حكومة الشارقة لشهر نوفمبر في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار خطط الدائرة لتنمية وتطوير موظفي الحكومة في جميع المجالات المهنية التخصصية والمساندة، سعياً لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

و ستقوم الدائرة بتنفيذ 25 برنامجاً تدريبياً بواقع 15 برنامجاً في مدينة الشارقة، و 10 برامج في المنطقة الشرقية، وتتضمن برامج مدينة الشارقة، استشراف المستقبل وإدارة الابتكار، وإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات، وأسرار الشخصية وبناء الذات، وجمع وعرض البيانات الإحصائية وكتابة التقارير، والذكاء الانفعالي لتحقيق التميز القيادي ، والانضباط الوظيفي ، والريادة في الخدمات الحكومية، وفن الإقناع، وإدارة الأزمات، والإبداع والابتكار الحكومي، والمبادئ القانونية لغير القانونيين، وإدارة الأداء وكيفية كتابة الأهداف الوظيفية ونظام الجودة طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO ، وإدارة المكاتب وتحديد الأهداف بكفاءة وفعالية .

أما برامج المنطقة الشرقية فستقام في مدينة كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وتتضمن الإدارة الناجحة بين الثقافات، ومهارات الاتصال طريقك للقوة الذاتية، وثقافة التميز، والفهرسة الآلية MARC، وأبعاد الأمن الغذائي ومتطلباته، وإدارة جودة الخدمات والتعامل المتميز مع الشكاوى، والاتجاهات الحديثة في إدارة الأفراد، وديناميكيات العمل الجماعي، وتكتيكات التفاوض الفعال، ومهارات الاتصالات الإدارية للوصول إلى قمة الأداء.

وتستهدف البرامج كافة الموظفين من كافة المستويات الوظيفية، وتمتد مدة كل برنامج من يوم إلى 3 أيام، ويتم الإعلان عن مقار إقامتها وفق مواعيدها المحددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة.