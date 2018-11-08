"شرطة الشارقة" تمدد ساعات الفحص الفني للمركبات بمدينة كلباء

الشارقة 24:

حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، على إسعاد المتعاملين بتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وتبسيطها، أعلنت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع شركة قرية تسجيل "اينوك"، عن تمديد ساعات العمل للفحص الفني للمركبات بمدينة كلباء، والتي بدأت في تفعيلها، حيث يبدأ العمل من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً من يوم السبت إلى الخميس.

وأكد الرائد سالم عبد الله الريامي، رئيس قسم ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، أنه بإمكان المتعامل حالياً إنجاز معاملات فحص المركبة إلكترونياً، بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي، بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين، والعمل على راحتهم من خلال توفير وتسهيل الحصول على الخدمة، ويجري العمل على توفير كافة الخدمات الأخرى المختلفة التي يحتاجها المتعامل في المستقبل القريب، وذلك بتوفير خدمة إنجاز المعاملات المتعلقة بشؤون ترخيص وتسجيل وتجديد الآليات خلال الفتره المسائية.