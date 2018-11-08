حاكم الشارقة يفتتح معرض "مليحة" في بروكسل

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر الخميس، في مبنى هيئة المتاحف الملكية للفن والتاريخ في العاصمة البلجيكية بروكسل معرض "مليحة.. مملكة عربية على طريق القوافل التجارية".

ويستمر المعرض حتى أواخر ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة الشارقة للآثار، بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء أعمال البعثة الأثرية البلجيكية في منطقة مليحة.

وتجول سموه والحضور في أرجاء المعرض، متفقدين محتوياته من المعروضات، والتي بلغ عددها 32 قطعة مختلفة، من منطقة مليحة الأثرية، شملت قطعاً لعناصر معمارية، مع نقوش هندسية ونقود معدنية، وبعض الأواني والمشغولات الفخارية والزجاجية والحجرية، ومجموعة من الحلي الفضية والبرونزية، ومعدات الخيول والجمال المذهبة، وأسلحة حديدية تنوعت بين سيوف وسهام ورماح، ومقتنيات وسلع تجارية تؤكد التاريخ التجاري المهم لهذه المنطقة.

ويأتي افتتاح المعرض في سياق التعريف بإحدى أهم المناطق الأثرية في دولة الإمارات، والتي ما زالت تكشف عن لقى وشواهد وكنوز مادية واعتبارية، تعود إلى حقب وفترات مختلفة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، حيث تترجم هذه المقتنيات الأثرية واقعاً حياتياً ثرياً وخصباً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في عصور شهدت مراحل صعود وهبوط، وتحتاج إلى عمل بحثي متواصل، لملء فراغات زمنية كثيرة فيها.

ويسهم معرض مليحة في تحقيق التواصل المعرفي، وتبادل الخبرات مع باحثين ومختصين في الحواضر العالمية الكبرى، المعنية باكتشاف المعالم الإنسانية القديمة، وحركة الهجرات البشرية في الأزمنة الغابرة، والتعرف إلى الجغرافيا البيئية وحركة التجارة وطبيعة المستوطنات، ومظاهر الحياة والطقوس الدينية خلال تلك الحقب البعيدة.

الجدير بالذكر أن موقع مليحة الاستراتيجي في جنوب شرق الجزيرة العربية، ساهم في ظهور مجتمعات مزدهرة في الفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد، وحتى القرن الثالث الميلادي، وكانت بمثابة محطة مهمة لمرور القوافل التجارية، ولعبت دوراً اقتصادياً حيوياً في الربط بين الشرق والغرب، وبين شمال وجنوب الجزيرة، وصولاً إلى وادي الرافدين في العراق، وبلاد فارس، وشبه القارة الهندية ومصر، وأقطار ما حول حوض البحر الأبيض المتوسط.

حضر افتتاح المعرض، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من سعادة محمد عيسى بو شهاب السويدي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ، وسعادة الدكتور صباح جاسم رئيس هيئة الشارقة للآثار، ورئيس المتاحف الملكية للفنون والتاريخ في بروكسل، ومدير متحف الآثار في المتاحف الملكية ببروكسل، وبرونو اوفوليت رئيس البعثة الأثرية البلجيكية في منطقة مليحة.