شرطة الشارقة تطلق حملة "شتاؤنا آمن"

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارات الإعلام والعلاقات العامة، وشرطة المنطقة الوسطى، والشرطة المجتمعية، والمرور والدوريات، حملة "شتاؤنا آمن".

وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع، وحثهم على اتباع النظم والإرشادات والتقيد بالتعليمات التي تحافظ على أمنهم وسلامتهم، وتمكنهم من الاستمتاع بوقتهم، دون التعرض للحوادث والمضايقات التي تعكر صفوهم.

وذكر العميد عارف حسن هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، أن حملة "شتاؤنا آمن"، تعد من أهم المبادرات التي تهدف في المقام الأول إلى تطبيق أهداف استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز الحماية المدنية، بالإضافة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، من خلال توعية السائقين ومستخدمي الطريق.

وأضاف أن إطلاق مثل هذه الحملات يعد أفضل وسيلة لتعزيز التواصل مع المجتمع، ومخاطبة مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ولاسيما شريحة الشباب ودعوتهم إلى الالتزام بكل ما يحافظ على أمنهم وسلامتهم، والابتعاد عن السلوكيات والتصرفات السلبية.