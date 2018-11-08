لجنة أصدقاء المرضى تكرم كهرباء الشارقة تقديراً لجهودها

الشارقة 24:

كرمت لجنة أصدقاء المرضى في الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، نظراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في خدمة المجتمع عامة، والتعاون المستمر مع اللجنة بصفة خاصة في جميع البرامج والأنشطة التي تنظمها لدعم المرضى والمحتاجين من جميع الفئات وكذلك المبادرات الإنسانية والإجتماعية التي تطلقها الهيئة.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي نتيجة لتطبيق المسؤولية المجتمعية كإطار مع شركاء الهيئة، وأشاد بدور لجنة أصدقاء المرضى في تحقيق أهدافها الإنسانية، بتذليل الصعاب ومواجهة التحديات التي تصادف المرضى المحتاجين من جميع الفئات، وتخفيف آلامهم ومعاناتهم، متمنياً للجنة أصدقاء المرضى المزيد من النجاح والتوفيق.

وأوضح الليم أن الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق الاستدامة والتطوير والتحسين المستمر.

وأردف أن الهيئة تمكنت من خلال الشراكة المؤسسية الفعالة مع شركائها، من تحقيق العديد من الأهداف التي رسمتها في مجال المسؤولية المجتمعية والتكافل الاجتماعي.