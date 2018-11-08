استشاري الشارقة يُعرف بدبلوم التأهيل البرلماني في معرض الكتاب

الشارقة 24:

نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مساء الأربعاء، ندوة بعنوان "الدبلوم المهني للتأهيل البرلماني.. طريقك لممارسة برلمانية متكاملة"، وذلك ضمن فعاليات المقهى الثقافي، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

حضر الملتقى، سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وكوادر الأمانة العامة للمجلس، والأستاذ الدكتور سام دله الأستاذ بجامعة الشارقة، وأحمد العويس المشارك في الدبلوم.

وتحدثت سعادة خولة الملا، عن أسباب طرح هذا الدبلوم، وأهميته كأول دبلوم من نوعه على مستوى الوطن العربي، بهدف تأهيل أفراد المجتمع برلمانياً، بالتعاون مع جامعة الشارقة، في إطار استراتيجية المجلس التي أطلقها في 2017م، وباركها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جهته، أكد سعادة أحمد الجروان، حرص المجلس على تعزيز مفهوم العمل البرلماني، من خلال طرح الدبلوم، لافتاً إلى استقبال دفعتين من الدارسين في برامج الدبلوم حتى الآن، مشيراً إلى أنه يمكن لكل الراغبين، الانضمام إليه، من دون شروط أو قيود.

بدوره، سلط الأستاذ الدكتور سام دله، الضوء على الجانب الأكاديمي للدبلوم، ومواده التي راعت التنوع، في كافة الأعمال التي يمارسها البرلمان، مع الاستفادة من تجارب مختلف أنظمة البرلمانات في العالم.

من جهته، أكد أحمد العويس المشارك في الدبلوم، استفادته مع بقية زملائه، من محاور الدبلوم، لافتاً إلى أنه يصقل قدراتهم في هذا المجال النوعي والجديد، مشيراً إلى أنه يمثل منصة مهمة لتأهيل المتطلعين لممارسة العمل البرلماني.

وكان مقدم الملتقى الإعلامي أحمد الجراح عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد أكد في بداية الملتقى، حرص المجلس، على إثراء فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشدد على أهمية الموضوع، في إطار رؤية المجلس لتأهيل المجتمع من النواحي البرلمانية.