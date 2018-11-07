اجتماع تنسيقي بين "الشرطة" ومكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب

الشارقة 24:

في إطار مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، عقد فريق القراءة، بإدارة الموارد البشرية، بالقيادة، اجتماعاً تنسيقياً بمركز إكسبو الشارقة، مع أعضاء مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب.

وحضر الاجتماع من جانب شرطة الشارقة، العقيد أمينة الشوق، مدير إدارة الموارد البشرية، والنقيب عبد الله الشاعر، والملازم سليمان الحمادي، والملازم سيف بوغانم، وشارك بالاجتماع من جانب مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، مروة العقروبي نائب مدير المكتب التنفيذي، ورئيس قسم المبادرات العامة، وأحمد السويدي رئيس قسم الاتصال المؤسسي.

وجاء الاجتماع تزامناً مع إدراج إمارة الشارقة لعام 2019م، عاصمة عالمية للكتاب، وتلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالقراءة كأساس لكل أسرة، ومؤسسة، ودائرة بالإمارة.

ويهدف الاجتماع إلى وضع آلية تنسيق "مبادرة القراءة" بشرطة الشارقة، والاطلاع على خطتها التشغيلية، وكيفية متابعة سير أعمالها، وعرض المخرجات لما تم إنجازه منها.