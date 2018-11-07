القرقاوي: حاكم الشارقة يقدم للعالم نموذجاً رائداً للثقافة العربية

الشارقة 24:

زار معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، صباح الأربعاء معرض الشارقة الدولي للكتاب، للاطلاع على جديد الدورة السابعة والثلاثين للمعرض.

واستقبل معاليه، سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حيث رافقه في جولة على أروقة وقاعات المعرض، مقدماً استعراضاً لأبرز الفعاليات والأنشطة التي يشهدها المعرض، مشيراً إلى أن دورته الجديدة تستضيف أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة.

واطلع القرقاوي على جناح "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019"، مهنئاً الإمارة بحصولها على هذا اللقب من اليونسكو، ومشيراً إلى أنه جاء نتيجة جهود كبيرة وطويلة برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي نجحت خلال أربعة عقود بتقديم نموذج رائد للثقافة العربية أمام العالم.

وأكد القرقاوي أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعكس صورة الحراك الثقافي الإماراتي، ويسجل إلى جانب العديد من الجهود المعرفية والإبداعية في الدولة إنجازاً يحسب للحضور الإماراتي الثقافي في العالم، موضحاً أن الخطوات التي مضت فيها الدولة ثقافياً تجسد رؤيتها في الاستثمار برأس المال البشري وبناء طاقات المستقبل.

وتجول القرقاوي على أجنحة أبرز دور النشر المشاركة، متوقفاً عند جديد إصدارات المكتبة العربية، ومعرباً عن سعادته وفخره بما تحققه الثقافة العربية من حضور على خريطة الحراك الثقافي العالمي، سواء عبر تجارب الكتاب والمثقفين الذين ينافسون على الجوائز الدولية، أو حجم الترجمات من وإلى العربية، وغيرها من الجهود.