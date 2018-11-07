راشد سالم النقبي: افتتاح 6 مساجد بخورفكان في الفترة المقبلة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد راشد سالم النقبي، مدير فرع دائرة الشؤون الإسلامية بخورفكان، حرص الدائرة وضمن خطتها الإستراتيجية، على مواكبة التطور العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها المدينة، بالتوسع في إنشاء المزيد من المساجد لتلبية احتياجات المناطق والقاطنين فيها.

ولفت إلى حرص الدائرة على ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يولي المساجد وتوسعتها وتطويرها جل الاهتمام.

وكشف النقبي عن إشراف الدائرة في الوقت الراهن، على إنشاء 6 مساجد جديدة، في مناطق متفرقة من خورفكان، تتفاوت نسب الإنجاز بكل منها، وفق الجداول الزمنية للتنفيذ، على أن يتم افتتاحها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأعلن في تصريحات لـ "الشارقة 24"، الأربعاء، على هامش افتتاح الدائرة، لمسجد ياسر أول الشهداء، المسجد الرئيس بمنطقة شيص التابعة لخورفكان، أن المسجد الذي شهد عمليات صيانة وتوسعة، يعد إضافة مهمة من شأنها تلبية احتياجات الأهالي وزوار المنطقة، التي باتت وجهة سياحية مهمة في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.