نادي الشارقة للصحافة يعزز قدرات الإعلاميين في إدارة غرف الأخبار

الشارقة 24:

اختتم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأربعاء، ورشة "إدارة غرف الأخبار"، التي نظمها النادي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة نحو 20 صحفياً وإعلامياً من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

واستعرضت الورشة التي استمرت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 5 – 7 نوفمبر الجاري، فنيات إدارة غرف الأخبار، من حيث التحرير، وتوزيع المهام، والتخطيط، وتحديد الأولويات، والمهارات التي يلزم توفرها في مدير الأخبار، وكيفية التعامل باحترافية ومهنية عالية مع الغرف الإخبارية الصحفية أو التلفزيونية، وطرق عرض المواد الإخبارية، وتقسيمها.

كما تناولت الورشة أنواع المدراء وأساليب الإدارة، والقيم الرئيسة للعمل الصحفي والإعلامي، من حيث المسؤولية، والمصداقية، والمهنية، والموضوعية، إضافةً إلى المبادئ والسياسات التحريرية، ودور وسائل الإعلام الإلكترونية الحديثة في جمع المواد الإخبارية وضوابطها، وشمل البرنامج تدريبات عملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات تدريبية.

وأكدت أسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة، أن النادي يحرص على تطبيق أفكار البرامج التدريبية التي يحتاجها الإعلاميين، وأخذ مختلف الأفكار بجدية سواء من خلال تواصل الصحفيين والإعلاميين مع النادي بشكل مباشر عبر وسائل الاتصال المختلفة، أو من خلال استطلاعات الرأي.

ولفتت الجويعد إلى أن النادي يحرص على عقد الشراكات وتعزيز التعاون المتبادل مع الجهات الإعلامية محلياً وعالمياً، لنقل الخبرات والمعارف وتعميم الاستفادة البناءة.

وأوضحت الجويعد أن النادي يعمل كذلك على تعزيز مهارات الصحفيين ودعم معارفهم من خلال برامجه ومشروعاته المختلفة، وما يوفره من المعرفة المتخصصة التي تتيحها مكتبة النادي في المجال الإعلامي والمجالات الأدبية والفكرية والتاريخية.

ويعمل نادي الشارقة للصحافة تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لخدمة قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه، وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المتخصصة الهادفة على مدار العام.