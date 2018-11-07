محمد خميس النقبي: توسعة مسجد شيص تلبي احتياجات الأهالي والزوار

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

رفع محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يوليه سموه من اهتمام بالغ بتنمية المنطقة ورفدها بأكثر المرافق تطوراً.

وأكد النقبي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاح مسجد ياسر أول الشهداء، المسجد الرئيس بالمنطقة، أن المسجد الذي شهد عمليات صيانة وتوسعة يعد إضافة هامة، من شأنها تلبية احتياجات الأهالي وزوار المنطقة.

ولفت إلى أن المنطقة وما تشهده من نمو سكاني وسياحي، كانت بحاجة ماسة لهذا المشروع، الذي رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد من 80 إلى 120 مصل، وهو ما يتناسب مع إقبال المصلين على المسجد.

ورأى النقبي، أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتوسعة المسجد خلال زيارة سموه الأخيرة للمنطقة، تأتي في إطار حرص سموه على تلبية متطلبات الأهالي وتوفير كافة المرافق للمنطقة.