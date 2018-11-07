"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تفتتح مسجد ياسر أول الشهداء في شيص

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، الأربعاء، مسجد ياسر أول الشهداء، في منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الدائرة لمنطقة شيص، تقدمه عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بحضور حشد من مسؤولي الدوائر الحكومية بخورفكان، وكان في استقبالهم محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص.

استهلت الزيارة بجلسة حوارية، وقف فيها الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي، ووفد دائرة الشؤون الإسلامية على واقع المنطقة، وما تشهده من نهضة متنامية، نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة.

ومن ثم، تم افتتاح مسجد ياسر أول الشهداء، المسجد الرئيس بالمنطقة، وذلك بعد إنجاز دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع صيانته وتوسعته، برفع الطاقة الاستيعابية للمسجد لتصل لنحو 120 مصل، كما تم رفده بمصلى للنساء، وزيادة مرافق المسجد.

وأثنى الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، على جهود دائرة الأشغال العامة في تنفيذ المشروع في مدة زمنية لم تتجاوز الـ 4 أشهر.

من جانبه، أكد عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن المشروع جاء ضمن خطة الدائرة ومساعيها لخدمة بيوت الله، وتلبيةً لمتطلبات واحتياجات المصلين، منوهاً إلى أهمية توسعة المسجد لكون منطقة شيص، نقطة جذب سياحي تحظى بإقبال كبير من الزوار.

بدوره توجه محمد خميس النقبي نائب والي شيص بخالص الشكر والعرفان لدائرتي الشؤون الإسلامية والأشغال العامة، لجهودهما في توسعة المسجد وفق أعلى المواصفات وفي وقت قياسي.