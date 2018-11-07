كهرباء الشارقة تتعاون مع إسبانيا في مجال الدراسات والبحوث

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفداً إسبانياً، برئاسة أيتور كورتاجارينا مدير الطاقة بشركة تكناليا الإسبانية، وبحث معه أحدث التطورات العلمية والبحثية في مجال الطاقة وتعزيز كفاءتها، والحفاظ على البيئة والفرص المتاحة للتعاون في مجال البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، خلال اللقاء، برامج وخطط ومشروعات الهيئة، الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز دورها في مجال التنمية المستدامة.

وأكد أن الهيئة تسعى لتعزيز دور البحوث والتنمية في مجالات الطاقة والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات، تلبيةً لمتطلبات التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وأوضح الليم سعي الهيئة الاعتماد على الإبداع والابتكار والعمل على تدريب الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات التنمية في أعمال الصيانة والعمليات التشغيلية، بما يخدم استراتيجية الابتكار والإبداع في الهيئة، بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة المحلية والعالمية، والشركات الرائدة.

ولفت الليم إلى أن التعاون مع شركة تكناليا الإسبانية يدعم رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، وخلق بيئة أعمال تشجع على الابتكار، ويأتي تحقيقاً لاستراتيجيتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تحسين معايير الكفاءة ودعم مبادرات الطاقة، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الهيئة، كما تعمل الهيئة من خلال مبادراتها في البحوث والتطوير إلى الاستفادة المثلى من الإمكانات والموارد المتاحة والحلول المبتكرة التي يتم الاستفادة منها في عملياتها، بما يسهم في خفض التكلفة وتعزيز الابتكار في الهيئة.

ومن جهته، أثنى أيتور كورتاجارينا مدير الطاقة بشركة تكناليا الإسبانية بجهود الهيئة، واعتمادها على الدراسات والبحوث المبتكرة، ودورها المتميز في تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، مع تقديم الدعم للبحوث التطبيقية والتطوير التكنولوجي والإدارة الذكية لاستهلاك الطاقة الكهربائية.

وأكد كورتاجارينا أن الشركة تحرص على التعاون مع الهيئة في مجال البحث والتطوير والاستفادة من التكنولوجيات، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات الهيئة.