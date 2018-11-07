"ضاحية الخالدية" بالشارقة يشيد بجهود الصيادين ويكرمهم

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظم مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، بمقره في مدينة الشارقة، حفل تكريم الصيادين، تقديراً لما بذلوه للحفاظ على هذه المهنة الأصيلة.

حضر حفل التكريم، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة خلفان المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وأعضاء المجلس، وكوادر الدائرة، وكبار الصيادين وأبناؤهم، ولفيف من كبار الشخصيات، ومن أبناء الضاحية.

وجاء التكريم في إطار جهود مجلس ضاحية الخالدية في تعزيز تواصلها مع مختلف فئات المجتمع، وحرصاً على تشجيع الصيادين للحفاظ على هذه المهنة، باعتبارها تراثاً أصيلاً، ومهنة اعتاد الآباء والأجداد على كسب رزقهم منها، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي لهم الذي يعينهم للاستمرار في هذه المهنة.

في بداية الحفل، رحب الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، بصيادي ضاحية الخالدية والأهالي، مشيراً إلى أن التكريم يعد غاية وطنية للوصول إلى الهدف المنشود، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة.

من جانبه، أكد سعادة خلفان المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، أن مهنة الصيد واجب وطني، يجب على الأبناء تناقله عن أجدادهم وآبائهم، الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على هذا الإرث التراثي، لافتاً إلى أن مجلس ضاحية الخالدية يعمل دائماً لطرح المبادرات التي تخدم وتسعد جميع أهالي الضاحية.

وشهد حفل التكريم محاضرة توعوية بعنوان "مخاطر الحريق وكيفية استخدام مطفأة الحريق"، ألقاها المساعد أول عبد العزيز عبد الله جابر من الدفاع المدني بالشارقة، كما ألقى محمد الزعابي نائب رئيس دائرة مبيعات التجزئة للإمارات الشمالية محاضرة بعنوان "مشروع الخدمة الذاتية والخدمة المتميزة".