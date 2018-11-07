أكاديمية العلوم الشرطية تطرح مؤلفاتها الجديدة في "الشارقة الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

طَرَحَ جناح أكاديمية العلوم الشرطية المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 101من المؤلفات والعناوين الجديدة هذا العام.

وقدم سعادة العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، شرحاً للزوار حول مشاركة الأكاديمية في هذه التظاهرة الثقافية الفكرية العالمية، مؤكداً حرص الأكاديمية على التواجد الدائم في معرض الشارقة الدولي الكتاب، ورفد المكتبة الأمنية بكل ما هو جديد وحديث في مجالات تخصصها.

وأكد العقيد العثمني أن معرض الشارقة الدولي لهذا العام قد شهد تطوراً كبيراً وملموساً في كافة الأجنحة والأقسام التابعة له، وتحول هذا الصرح الثقافي والمعلم المعرفي في السنوات الأخيرة إلى قبلة للزائرين من كافة شرائح المجتمع، فهو يقدم باقة متنوعة من الفائدة الممزوجة بالمتعة لكل أفراد الأسرة، كما أنه يعيد الاعتبار من جديد للكتاب التقليدي المقروء، في ظل الانتشار الكبير والمتزايد للإصدارات الإلكترونية، التي تحظى باهتمام فئة كبيرة، خاصة من فئات الأطفال والشباب.

وفي السياق ذاته نظمت الأكاديمية عدة زيارات للعاملين فيها من الضباط وصف الضباط والشرطة النسائية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث هدفت الزيارات للاطلاع على آخر الإصدارات الحديثة التي تعرضها دور النشر المشاركة في المعرض في مختلف صنوف المعرفة ومنها على وجه الخصوص التخصصات الشرطية والقانونية.