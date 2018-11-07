بلدية الحمرية تنظم محاضرة حول "التلوث الغذائي" في المدارس

الشارقة 24:

نفذت بلدية الحمرية محاضرة صحية استهدفت طلبة المدارس بالحمرية، وحملت عنوان "التلوث الغذائي وطرق الوقاية"، وذلك تعزيزاً لجهود البلدية في الرقابة الصحية والتوعية المستمرة بالغذاء.

وتأتي المحاضرة استمراراً للحملة التي أطلقتها البلدية تحت شعار "غذاؤكم مسؤوليتنا"، وذلك لما له من أهمية تمس حياة الإنسان.

وتهدف المحاضرة إلى تعزيز مفاهيم السلامة الغذائية لدى الناشئة، والتعريف بالغذاء الصحي وتثقيف الطلبة بمفهوم الغذاء الملوث، وإيضاح المصطلحات المتعلقة بالتسمم الغذائي وطرق الوقاية منه.

وأوضح مختصو قسم الصحة العامة ورقابة الأغذية بالبلدية بأن تلوث الغذاء يعني احتواءه على ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري، من كائنات دقيقة أو مواد سامة، مما يترتب على تناوله الإصابة بالأمراض، التي من أشهرها "التسمم الغذائي".

وبين محمد سلطان بن حارب المهيري، رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الحمرية، بأن المحاضرة استهدفت الشرائح الطلابية لتوعيتهم بمخاطر التلوث الغذائي، وأهمية الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة وذات التخزين السيئ، منوهاً للطلبة بأهمية اختيار الأطعمة والمشروبات الطازجة والابتعاد عن الأغذية المحفوظة قدر الإمكان.