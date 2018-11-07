"الإمارات للتوحد" تنظم محاضرة عن الصحة النفسية بمجلس ضاحية الزبارة

الشارقة 24:

نظمت جمعية الإمارات للتوحد محاضرة عن أوجه الصحة النفسية لـ 45 أسرة، وذلك في مجلس ضاحية الزبارة بمقره في مدينة خورفكان والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة.

وقدمت جمعية الإمارات للتوحد من خلال محاضرتها التي أقيمت ضمن فعاليات "يلستنا" أبرز جهودها في خدمة المجتمع، وما تقوم به من توجيه لمعالجة مختلف الحالات، وحملت عنوان "الصحة النفسية للأمهات".

وتأتي المحاضرة بهدف تعزيز جوانب الصحة النفسية كجزء من المسؤولية المجتمعية التي يتولاها كل من مجلس ضاحية الزبارة وجمعية الإمارات للتوحد، والحرص على تقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر في إطار التكيف مع مختلف الحالات والعوارض التي تمر بها الأسر في حالة وجود مصابين بالتوحد.