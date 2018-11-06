"موارد الشارقة" تدشن البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد

الشارقة 24:





بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد للعام الجاري، المتمثل بسلسلة من البرامج والدورات التدريبية، لتهيئة الموظف الجديد، تمهيداً لدخوله بيئة العمل.

ويأتي هذا البرنامج، استكمالاً لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتدريب وتوظيف مئة شاب في الجهات الحكومية بالإمارة.

ويتمثل البرنامج، بتنفيذ خطة متكاملة، تتضمن تقديم دورات تدريب وإثراء ومساندة، تستهدف 180 موظفاً من حديثي التعيين، وفق مراحل ومجموعات، تعرف الموظف بحقوقه وواجباته الوظيفية، خلال مسيرته المهنية، وتقدم له التوجيه الصحيح في مجال تنمية المهارات الفردية، وإرشاده إلى المعايير المهمة، التي تبحث عنها كل مؤسسة في موظفيها الجدد.

كما تسعى الخطة، إلى نشر الثقافة المؤسسية المغلفة بضوابط قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة، والقرارات والتعاميم المكملة له، لخلق بيئة عمل منتجة، ومحققة للرضا الوظيفي.

وتتنوع الدورات والبرنامج التدريبية، ما بين دورات تعريفية خاصة بقانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وأخرى في مجالات فنون التعامل مع الرؤساء والجمهور، إلى جانب تطوير مهارات الموظف الإدارية والسلوكية، ومهارات الإبداع والابتكار، وأخلاقيات العمل، والولاء المؤسسي.

وتستهدف الخطة التكاملية للبرنامج، تنفيذ دوراته وبرامجه في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، لضمان شمولية جميع الموظفين الجدد، في كافة المؤسسات والجهات التابعة للإمارة.

وأوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، أنه بعد توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتعيين مئة شاب في دوائر وهيئات حكومة الشارقة، قامت الدائرة على الفور بتطبيق توجيه سموه، بوضع خطة متكاملة تهدف إلى تأهيل وتجهيز هذا الكادر الإماراتي الجديد، الذي سينضم إلى ميدان العمل الحكومي، للانخراط بسلاسة في بيئة العمل.

وأشار سعادته، إلى أن البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد، يأتي ضمن جهود الدائرة في تنمية المواطن الإماراتي، ليصبح العنصر الأقوى في مجال عمله، لافتاً إلى أن البرنامج يشكل فرصة ثمينة لتطور الموظفين الجدد، ويمكنهم من تولي مهامهم الجديدة، بكل حرفية ووعي وظيفي .

وأكد سعادة رئيس الدائرة، ثقة حكومة الشارقة بقدرات المواطن الإماراتي، ودوره كعنصر أساسي في عملية التنمية المستدامة.