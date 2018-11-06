"خيرية الشارقة" تتكفل بعلاج طفل مصاب بالسرطان في ماليزيا

الشارقة 24:

تكفلت جمعية الشارقة الخيرية، بعلاج طفل ينتمي لأسرة لاجئة من اليمن، أصيب بمرض سرطان العظام، حيث بلغت تكلفة علاجه نحو 65 ألف درهم، لإجراء 14 جلسة.

وأوضح محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات في الجمعية، أن الجمعية قدمت حزمة من المساعدات الإنسانية، التي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 250 ألف درهم، بالتنسيق مع سفارة الدولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، شملت عدداً من الأيتام واللاجئين، والتكفل بعلاج طفل مصاب بمرض سرطان العظام.

وأكد أنه تم على الفور، إنهاء إجراءات المعاملة المالية لتكاليف علاج الطفل مع المستشفى، ومن ثم إخضاعه لجلسات العلاج.

وأضاف الزري، أن المساعدات المقدمة، تضمنت التكفل بسداد المستحقات الإيجارية عن بيوت سكنية للأيتام في ماليزيا، إلى جانب دفع الرسوم الدراسية عنهم لتمكينهم من مواصلة عامهم الدراسي، مع تخصيص مستحقات كفالة شهرية لهم، بما يعينهم على توفير احتياجاتهم المعيشية، ويضمن لهم الحياة الكريمة.

مساعدات لاتفيا

من جانب آخر، لفت مدير إدارة المشاريع والكفالات في الجمعية، إلى أنه بالتوازي مع المساعدات المقدمة في ماليزيا، سارعت الإدارة، من خلال التنسيق مع سفارة الإمارات في جمهورية لاتفيا، إلى دعم حملة "عش حياة صحية"، التي تستهدف فئة كبار السن ورعايتهم، وتقديم العلاج المناسب لمرضاهم، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستوجب التدخل الجراحي.

وأوضح الزري، أن مساعدات الجمعية في لاتفيا، شملت التبرع لمستشفى الأطفال الجامعي، وهو المستشفى الوحيد الذي يعنى بعلاج ورعاية الأطفال منذ لحظة الولادة، ويصل عدد المترددين عليه قرابة 200 ألف حالة سنوياً.

وأكد الزري، أن المساعدات التي تم تقديمها في دولتي ماليزيا ولاتفيا، جاءت بتوجيهات مباشرة من الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك لتقديم الدعم اللازم للأيتام والمحتاجين كافة.

وتوجه بالشكر، إلى مسؤولي سفارات الدولة على تعاونهم التام مع الجمعية، في الوصول إلى المحتاجين ومساعدتهم، وثمن مبادرات المحسنين في دعم أعمال الجمعية ومشاريعها داخلياً وخارجياً.